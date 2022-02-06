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На портале по дистанционному оформлению больничных в Петербурге случился сбой
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  • Опубликована сегодня в 18:41

На портале по дистанционному оформлению больничных в Петербурге случился сбой

Несмотря на заявления Смольного об успешном запуске системы дистанционного оформления больничных для жителей Петербурга с признаками COVID-19 или ОРВИ, на деле горожане не могут в полной мере воспользоваться этой услугой. По информации ряда источников, сбои в работе связаны с недобросовестной организацией всего процесса.

Ранее пресс-служба Смольного объявила, что с 6 февраля жители Санкт-Петербурга с симтомами ОРВИ, либо подозрениями на ковид могут открывать и закрывать больничные в дистанционном формате.

"Необходимое решение принял Минздрав. Уровень цифровизации системы городского здравоохранения позволяет нам ввести возможность закрывать и открывать больничные дистанционно. В последние две недели поликлиники испытывают большую нагрузку и подобные нововведения позволят ее снизить", — заявляет пресс-служба губернатора Беглова.

На деле подобная система оказалась не столь эффективной, как заявляют об этом в Смольном. Телеграм-канал "Площадь Восстания" сообщает, что открыть больничный из дома получается далеко не у всех, а сама система далека от идеала. Многие петербуржцы вынуждены все равно отправляться в медучреждения.

"Почему логичное и правильное решение откладывали так долго? Комздрав винит во всем федцентр, мол там дали отмашку, а у местных чиновников связаны руки. Однако в соответствии с Федеральным законом во всех регионах Российской Федерации с 1 января должны быть введены электронные больничные листы. В Москве это требование успешно выполнено и люди без каких-либо проблем оформляют свои больничные удаленно", — подчеркивают авторы ТГ-канала.

Но в очередной раз у Смольного все пошло наперекосяк. Администрация города под руководством губернатора Беглова фактически сорвала реализацию очередного поручения федерального центра.

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