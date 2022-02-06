На портале по дистанционному оформлению больничных в Петербурге случился сбой

Несмотря на заявления Смольного об успешном запуске системы дистанционного оформления больничных для жителей Петербурга с признаками COVID-19 или ОРВИ, на деле горожане не могут в полной мере воспользоваться этой услугой. По информации ряда источников, сбои в работе связаны с недобросовестной организацией всего процесса.
Ранее пресс-служба Смольного объявила, что с 6 февраля жители Санкт-Петербурга с симтомами ОРВИ, либо подозрениями на ковид могут открывать и закрывать больничные в дистанционном формате.
"Необходимое решение принял Минздрав. Уровень цифровизации системы городского здравоохранения позволяет нам ввести возможность закрывать и открывать больничные дистанционно. В последние две недели поликлиники испытывают большую нагрузку и подобные нововведения позволят ее снизить", — заявляет пресс-служба губернатора Беглова.
На деле подобная система оказалась не столь эффективной, как заявляют об этом в Смольном. Телеграм-канал "Площадь Восстания" сообщает, что открыть больничный из дома получается далеко не у всех, а сама система далека от идеала. Многие петербуржцы вынуждены все равно отправляться в медучреждения.
"Почему логичное и правильное решение откладывали так долго? Комздрав винит во всем федцентр, мол там дали отмашку, а у местных чиновников связаны руки. Однако в соответствии с Федеральным законом во всех регионах Российской Федерации с 1 января должны быть введены электронные больничные листы. В Москве это требование успешно выполнено и люди без каких-либо проблем оформляют свои больничные удаленно", — подчеркивают авторы ТГ-канала.
Но в очередной раз у Смольного все пошло наперекосяк. Администрация города под руководством губернатора Беглова фактически сорвала реализацию очередного поручения федерального центра.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу
Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ
Попытка Александра Беглова пропиариться на тебе блокады Ленинграда вызвала гнев у жительницы Санкт-Петербурга, дочери блокадницы Любови Клейман.
Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб
"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба.