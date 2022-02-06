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Беглов ездит по районам вместо реального решения проблем
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  • Опубликована сегодня в 17:02

Беглов ездит по районам вместо реального решения проблем

Уже четыре дня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов активно участвует в "трипе" по районам с "проверками". При этом он не замечает большие очереди в больницы, вызванные бездействием Смольного.

Несколько дней градоначальник "штурмует" больницы, "врывается" в администрации районов и ругает местных чиновников. Но граждане скептически называют такие действия постановочными и предлагают ему "перейти в кино".

Удивительно, что Беглов посещает больницы и не видит огромных очередей. Перед его "неожиданным" приездом людей почти нет. При этом картина выглядит в реальности куда хуже. СМИ не раз опубликовывали фотографии с километровыми очередями.

Губернатора ждет критика везде и даже при выборе "правильной" поликлиники. Например, в Пушкинском районе он встретился с женщиной, которая два часа сидела в очереди с высокой температурой. Он только смог пожелать больной здоровья и поспешил удалиться.

Некоторые петербуржцы заметили, что губернатор "хитрит в таких поездках". Они считают, что в людным местах он хочет получить "легкий" вариант болезни и на долгое время закрыться на даче.

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