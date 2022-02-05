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  • Опубликована сегодня в 23:28

"Самый ненавистный губернатор этой зимы": Собчак резко высказалась о работе Беглова в Петербурге

Известная журналистка Ксения Собчак дала оценку губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову как главе города. Телеведущая "прошлась" по градоначальнику, который недавно с рабочим визитом посетил Беларусь.

Очередной выпуск авторской программы Собчак "Осторожно: новости" вышел на YouTube. Одним из его героев стал глава Северной столицы. Журналистка упомянула о посещении Бегловым Беларуси и личной встречи там с президентом страны Александром Лукашенко. Губернатор в ходе поездки побывал на братской могиле, а также передал белорусскому лидеру блокадный хлеб. Телеведущая заявила, что из города Беглов должен был вывезти совсем не это.

"Хотя если Беглову что и следует вывозить из Петербурга, то только две вещи: а) снег и б) мусор", — не скрывая возмущения резюмировала Собчак.

Она также назвала градоначальника "действительно отвратительным губернатором". В заключение журналистка попросила зрителей, по возможности, сообщить Беглову прогноз погоды.

Петербург оказался во власти снегопадов в минувшем декабре. Коммунальные службы, о готовности которых постоянно говорили чиновники Смольного, не смогли оперативно отреагировать на изменение погодных условий. Снежные завалы в Северной столице обернулись большими трудностями для горожан, которые то и дело падали на скользких тротуарах и часами стояли в пробках из-за плохо расчищенных дорог.

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