В Смольном больше обеспокоены имиджем Беглова, чем коммунальными проблемами

Администрация Александра Беглова выделила на уборку Петербурга миллиарды рублей. Однако город не убирают от слова совсем. По этому поводу высказалась руководитель движения "Колясочники Петербурга" Светлана Быстрова.

Она отметила, что губернатор бездействует и заботится только о своем имидже. Женщина посоветовала градоначальнику перестать игнорировать сложившуюся в городе ситуацию.

"Он приходил на должность в такое же сложное время. Я не знаю, кто из его окружения, которое создает ему имидж, посоветовал ему выйти в новой жилетке и с лопатой убирать. Это же не советское время, это не проходит. За каждую работу у нас платят деньги, а если платят деньги, будьте добры сделать ее качественно. А у нас получается, посмотрите какие миллиарды, столько выделено, по осени закупили технику, показали ее на Дворцовой площади. Это что? Это обманка!" — возмущается Быстрова.

Также она отметила, что чиновники Смольного думают только о популярности, но никак не о проблемах простых жителей Петербурга. Быстрова считает, что в команду Беглова набрали только "пиарщиков", которые распространяют фальшивые достижения губернатора Петербурга.

"У меня нет особых радужных настроений, что у нас кто-то быстро решит проблему уборки в городе. У нас нет хозяина. И в окружении Беглова и его команды таких людей нет. Пришли пиарщики. Вероятно, у Александра Дмитриевича есть достоинства, может, представительские, может, он какой-то хороший переговорщик, но он плохой губернатор. Только одни разговоры. Зачем нам эти разговоры? А то, как создают его имидж и сколько на это тратится, ребята, да вы просто сделайте, что нужно горожанам, и у вас с имиджем будет все в порядке и популярность выше крыши", — резюмировала петербурженка.

Напомним, Интернет-издания не раз упоминали о провальных действиях медиатехнологов Беглова. Доверие петербуржцев к градоначальнику падает, а его неспособность внятно формулировать и излагать мысли перед публикой уже стала поводом для насмешек и создания мемов.