Коммунальщики игнорируют жалующихся на снег в Пушкинском районе петербуржцев

Выпавший в начале зимы в Санкт-Петербурге снег принес немало хлопот Смольному и коммунальщикам, которые откровенно не справляются с уборкой осадков. Одним из самых проблемных оказался Пушкинский район города, где ситуация не изменилась даже после визита губернатора Александра Беглова.

Градоначальник побывал в Шушарах 4 февраля. К его приезду местные власти постарались навести малозаметный порядок вблизи муниципалитетов и администрации. Жители Пушкинского района и сами озвучили главе Северной столицы свои претензии, которые полностью разделяет муниципальный депутат Инга Узянбаева. По ее словам, на уборку улиц от снега в этом году действительно выходит рекордно низкое число техники и людей.

"Но с учетом того, что нам дают информацию, что у подрядчика 13 единиц техники, я посчитала позавчера, когда убирали территорию в разных частях поселка, я в итоге насчитала, что убирает 11 единиц. Я не увидела, что на линии столько техники, сколько положено", — резюмировала слуга народа.

Беглов обещал разобраться с уборкой снега. В частности, губернатор дал поручение "Автодору" привести дороги и улицы в порядок в течение ближайших суток. Однако время показало, что слова градоначальника остались без внимания.