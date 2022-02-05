Эколог Виноградов рассказал о несанкционированном сжигании мусора в Петербурге

Сергей Виноградов, возглавляющий экологическую организацию "Зеленый Фронт", высказал свое мнение по поводу недавнего пожара на площадке МПБО-2 в Янино.

Напомним, инцидент произошел вчера, 4 февраля. По версии СМИ, за этим может стоять новый регоператор "Невский экологический оператор", проваливший старт мусорной реформы в Петербурге. Компания предположительно арендует данный объект. Журналисты не исключают, что причиной возгорания мог стать поджог, так как подобные инциденты фиксировали на территории завода и ранее.

Комментируя случившееся, Виноградов рассказал, что раньше экологам не удавалось выяснить причины столь масштабных пожаров.

"С КАДа дым этот виден. Пугает, что это все с каким-то постоянством случается. Он горел несколько месяцев назад и МПБО-2 в Янино горело два раза уже. До сих пор никто внятно говорит причину, из-за чего загорелось. Одно дело, если что-то разлили или электричество замкнуло, другое дело, если это мусор горит — пролить практически невозможно бывает, если это связано с отходами. Они проливают, а через какое-то время опять начинает гореть", — сказал он.

Виноградов отметил, что на данный момент в Ленобласти ведется строительство мусороперерабатывающих заводов. Поэтому местные жители переживают, кто будет нести ответственность в случае возникновения подобных ситуаций.

"Жить рядом с такими местами не очень людям хочется, а особенно покупать участки и так далее. Если бы подвели итоги: пожар был от того-то, такие-то меры были приняты, ничего не будет сделано этого. Хотя нужно заказать пожарную экспертизу, она стоит 20-40 тысяч рублей", — заключил эколог.

Эксперты полагают, что в дальнейшем положение дел после провального старта мусорной реформы Смольного и Беглова будет только ухудшаться.