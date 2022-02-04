Эколог Виноградов заявил, что петербургский мусор незаконно складируется в Ленобласти

Председатель региональной экологической организации "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов заявил, что петербургские коммунальщики допускают множество нарушений после вступления в силу мусорной реформы. В настоящее время они незаконно складируют бытовые отходы в Ленинградской области.
Эксперт указал на нарушения компании-перевозчика "Эко Лэнд", которые она допускает с самого начала работы. Из-за некачественного выполнения обязанностей городские дворы оказались завалены горами мусора.
"Эко Лэнд" в поле нашего зрения попал, когда мы смотрели, откуда с Кронштадта везут отходы. Они почему-то поехали на площадку "Эко Лэнда" в Пеники Ломоносовского района Ленинградской области, там "Эко Лэнд" имеет свой мусороперерабатывающий завод, но размещение на нем происходит с нарушением экологического и природоохранного законов", — заявил Виноградов.
Специалист отметил, что есть санитарное заключение по площадке, где дируется мусор. Согласно документу, компания нарушает экологические нормы.
Жители Петербурга страдают из-за провала Смольным под руководством губернатора Александра Беглова мусорной реформы. Работа коммунальщиков до сих пор не налажена, горожане страдают из-за их некачественной работы.
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