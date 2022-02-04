Эксперт Greenpeace обратил внимание надзорных органов на незаконные свалки ."Эко Лэнда"

Ситуацию со стихийной свалкой, обнаруженной во Всеволожском районе Ленинградской области, прокомментировал эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace России Дмитрий Нестеров. Он считает, что Росприроднадзор должен провести проверку и оштрафовать нарушителя. Известно, что мусор на свалку вывозит компания-перевозчик "Эко Лэнд", заключившая договор подряда с АО "Невский экологический оператор", ранее получившим от Смольного статус единственного регоператора.
Нестеров напомнил, что появление несанкционированной свалки вызовет множество проблем для жителей области. Органический мусор начнет гнить, выделяя в воздух опасные вещества, в том числе метан.
"Когда люди жалуются на запах свалки — это как раз запах разлагающейся органики. Росприроднадзор должен выписать штраф, предписание", — заявил эксперт.
Только одним способом можно предотвратить дальнейший сброс отходов на этом участке — проведением серьезной проверки и штрафами.
"Если выписать хороший штраф, то это будет хорошим мотивационным инструментом", — объяснил Нестеров.
Напомним, первого января в Петербурге запустили мусорную реформу. Смольный получил на ее подготовку трехлетнюю отсрочку у федерального центра, выбрав в качестве регоператора компанию "НЭО". После старта реформы выяснилось, что профильные комитеты администрации Александра Беглова не подготовили необходимую документацию, включая актуальную территориальную схему и регпрограмму.
Петербург после новогодних праздников столкнулся с проблемой возникновения мусорных завалов. Горожане и сейчас не перестают жаловаться на несвоевременный вывоз отходов.
Стихийная свалка, обнаруженная инспекторами областного эконадзора, как выяснилось, располагается на участке подрядчика "НЭО". Еще одну свалку "Эко Лэнда" обнаружили в Большой Ижоре. Довольно странно на этом фоне звучат ранние заявления Беглова о том, что одна из целей мусорной реформы — борьба с незаконными свалками.
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