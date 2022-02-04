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  • Опубликована сегодня в 13:52

"Издевательство": адвокат призывает правоохранителей привлечь к ответственности чиновников Смольного за бездействие

Снегоуборочная кампания в Петербурге периода 2021-2022 годов должна стать предметом для прокурорской проверки. Об этом заявила адвокат Ирина Баханович.

В комментарии изданию Peterburg News юрист напомнила, что подобная безалаберность работы чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова уже была продемонстрирована в 2019 году, это был первый год у власти Беглова.

"Я не понимаю, почему над нами так издеваются? Неужели за столько лет не найти способ борьбы с последствиями снегопадов? Я постоянно говорю, начните с оптимизации. Почему Беглов дает интервью СМИ и говорит о выделенных трех миллиардах на зарплаты дворникам, хотя по факту до них дошли только 5000 млн. Это как вообще? И это звучит из уст губернатора", — возмущается адвокат.

Баханович настаивает на проверки работы чиновников администрации правоохранительными органами. Адвокат отметила, что выделяются огромные средства на эти цели из бюджета города. Но непонятно, каким образом происходит их распределение, и почему из выделенных трех миллиардов, до коммунальщиков дошли только 500 млн. "С этим же надо что-то делать", возмущается Баханович.

Неэффективная и ненадлежащая работа Смольного и подведомственных структур нынешней зимой стала предметом обсуждения текущей зимой. Беглов и чиновники полностью себя скомпрометировали в глазах жителей города.

Свою безалаберную работу они пытались оправдать при помощи лояльных СМИ, причем градоначальник предпочел дистанцироваться от ситуации, переложив всю ответственность на подчиненных.

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