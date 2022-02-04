"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти

Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.

Плакаты с надписями: "Прощай, Франция", "Франция = колониализм", "Остановите "Бархан" отражают реальную ситуацию в обществе. Малийцы недовольны тем, что на территории республики все еще остаются французские военные, которые в рамках операции "Бархан" якобы борются с террористами.

Фото: Bambara Actus

На кадрах можно рассмотреть портрет композитора Вагнера. По всей видимости это отсылка к публикациям западной прессы, где российских инструкторов, работающих в республике, называют сотрудниками "ЧВК Вагнера".

Люди принесли с собой фото национального лидера полковника Ассими Гоита, а также российские флаги. Картонное изображения президента бывшей метрополии Эммануэля Макрона забросали яйцами.