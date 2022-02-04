"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти

Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
Плакаты с надписями: "Прощай, Франция", "Франция = колониализм", "Остановите "Бархан" отражают реальную ситуацию в обществе. Малийцы недовольны тем, что на территории республики все еще остаются французские военные, которые в рамках операции "Бархан" якобы борются с террористами.
Фото: Bambara Actus
На кадрах можно рассмотреть портрет композитора Вагнера. По всей видимости это отсылка к публикациям западной прессы, где российских инструкторов, работающих в республике, называют сотрудниками "ЧВК Вагнера".
Люди принесли с собой фото национального лидера полковника Ассими Гоита, а также российские флаги. Картонное изображения президента бывшей метрополии Эммануэля Макрона забросали яйцами.
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу
Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма
Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.
Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ
Попытка Александра Беглова пропиариться на тебе блокады Ленинграда вызвала гнев у жительницы Санкт-Петербурга, дочери блокадницы Любови Клейман.
Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб
"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба.