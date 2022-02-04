Прививочная кампания подростков в Петербурге рискует затянуться до 20 лет

Смольному потребуется несколько десятилетий, чтобы сформировать коллективный иммунитет среди несовершеннолетних жителей Петербурга, уверены журналисты петербургских СМИ.
По официальным данным Смольного, на 30 января в городе вакцинировалось 230 детей. При этом за 29 января сделали прививку 139 детей.
На данный момент в городе проживает около 1 миллиона несовершеннолетних. Журналисты отмечают, что из-за низкого темпа рождаемости данные цифры соответствуют показателям за 2020 год. Иногородние студенты и несовершеннолетние, живущие в городе без регистрации, в данную статистику не входят.
В СМИ посчитали, что если в день в Петербурге будут прививаться по 140 детей, то кампания по вакцинации несовершеннолетних продлится не менее 20 лет.
В подобной ситуации улучшения эпидемиологической ситуации в условиях роста числа заболевших коронавирусом, на которую нацелена администрация Александра Беглова, не произойдет.
Ранее в Смольном сообщили, что на данный момент в городе сформирован 100% коллективный иммунитет от COVID-19. Однако по словам экспертов, на самом деле лишь половина петербуржцев прошла курс вакцинации. При этом у 800 тысяч петербуржцев уже настало время для ревакцинации.
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