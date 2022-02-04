Беглов отказывается брать пример с других регионов по борьбе с коронавирусом

С каждым днем эпидемиологическая обстановка в России становится все хуже, поэтому многие регионы принимают новые меры для борьбы с ковидом и высокой заболеваемостью. И только власти Санкт-Петербурга не спешат решать возникшие проблемы.

В Поморье, например, ситуацию сразу взяли под контроль. Для того чтобы помочь медикам, глава региона Александр Цыбульский распорядился выделить 21 машину из правительственного автопарка. Эти автомобили будут развозить врачей по адресам заболевших, которые сутками вынуждены ждать помощи.

В Петербурге наблюдается другая ситуация: каждый день заболеваемость бьет все антирекорды, люди не могут дождаться врачей по несколько суток, а поликлиники переполнены заболевшими. Но губернатор Петербурга не спешит делиться автомобилями чиновников Смольного с медиками. Подобным образом Беглов в который раз демонстрирует свое безразличие к городским проблемам, и этим только продолжает злить петербуржцев.

Жители города уже давно копят недовольство на правительство города. Все началось со снегопадов, за три месяца так и неубранных коммунальными службами. Но после нового года ситуация стала только хуже, когда Смольный затеял "мусорную" реформу и с треском ее провалил. Петербуржцы устали терпеть такое отношение властей и создали петицию с требованием отправить в отставку губернатора Беглова.