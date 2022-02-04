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  • Опубликована сегодня в 22:19

"Постановочный" визит губернатора Беглова в Выборгский район насмешил петербуржцев

"Спонтанный" приезд градоначальника Санкт-Петербурга Александра Беглова в Выборгский район был постановочным. Об этом сообщает телеграм-канал "Площадь Восстания".

Пресс-служба Смольного отчиталась о визите губернатора в пятницу. В Выборгский район он приехал вместе с врио главы района Виктором Полуниным и вместе решили проверить уборку улиц, дворов, детских площадок и оценили контейнеры мусорных площадок в микрорайонах "Северная долина" и Шувалово-Озерки. Находясь в последнем, Беглов якобы без предупреждения зашел в местную администрацию. Но руководства на месте не было, а губернатору пришлось искать номер главы МО Константина Альхова. Он заставил последнего "лично обойти все детские площадки и организовать их расчистку".

Но "подвиги" градоначальника не закончились. Смело и дерзко он "ворвался" в 52 поликлинику на улице Афанасьева и стал с "интересом" слушать жалобы пациентов. Телеграм-канал сообщил, что про "внезапную" проверку все знали еще неделю назад.

"Но вице-губернатор Ирина Потехина требовала, чтобы для театральности был эффектный трюк с отсутствующим главой района. К тому же в этот раз поликлинику зачистили от всех пациентов. Сидели только подготовленные люди", — говорится в сообщении.

Авторы канала обратились к Александру Беглову с предложением "податься в кинематограф". У него явно есть актерский талант, а в кино такие "постановы любят".

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