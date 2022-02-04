"Лучше бы в этом помог": блокадница попросила Беглова чистить снег вместо речей про ВОВ

Пережившая блокаду 93-летняя жительница Петербурга Клавдия Опекунова раскритиковала губернатора Александра Беглова за проблемы с уборкой снега и льда.

По ее словам, петербургский градоначальник спекулирует на теме блокады. Опекунова выразила недовольство поступком Беглова, который во время своего визита в Белоруссию привез в подарок блокадный хлеб.

Петербурженка призвала губернатора Северной столицы решить проблему с очисткой города от снега и наледи, а не рассуждать о временах Великой Отечественной войны. Пожилые люди опасаются выходит на скользкие улицы.

"Конечно, важнее чистить дороги, чем речи о блокаде. Ходить по дорогам людям очень сложно. А нам блокадникам через чур сложно. Лучше бы в этом нам помог", — заявила Клавдия Опекунова.

Недовольство работой губернатора Александра Беглова среди горожан возрастает. Жители Петербурга массово жалуются на неубранный снег и заледеневшие тротуары. Провал мусорной реформы сделал обстановку в городе более сложной. Петербургские дворы завалены отходами.