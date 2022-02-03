Более 3 тыс. человек травмировались на гололеде в Петербурге в течение одного зимнего месяца

Комитет по здравоохранению сообщил о более 3 тысячах травмированных, среди которых 141 ребенок, в период с 15 декабря 2021 года по 18 января 2022 года. Об этом рассказал депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский.

В своем Телеграмм-канале он опубликовал ответ на его запрос. Подобные показатели о травмах среди жителей Петербурга стали прямым следствием бездействия Смольного и губернатора города Александра Беглова в решении проблемы с уборкой снега и гололеда на улице города.