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Более 3 тыс. человек травмировались на гололеде в Петербурге в течение одного зимнего месяца
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  • Опубликована сегодня в 18:47

Более 3 тыс. человек травмировались на гололеде в Петербурге в течение одного зимнего месяца

Комитет по здравоохранению сообщил о более 3 тысячах травмированных, среди которых 141 ребенок, в период с 15 декабря 2021 года по 18 января 2022 года. Об этом рассказал депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский.

Более 3 тыс. человек травмировались на гололеде в Петербурге в течение одного зимнего месяца. 10431.jpeg

В своем Телеграмм-канале он опубликовал ответ на его запрос. Подобные показатели о травмах среди жителей Петербурга стали прямым следствием бездействия Смольного и губернатора города Александра Беглова в решении проблемы с уборкой снега и гололеда на улице города.

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