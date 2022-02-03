Более 3 тыс. человек травмировались на гололеде в Петербурге в течение одного зимнего месяца

Комитет по здравоохранению сообщил о более 3 тысячах травмированных, среди которых 141 ребенок, в период с 15 декабря 2021 года по 18 января 2022 года. Об этом рассказал депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский.
В своем Телеграмм-канале он опубликовал ответ на его запрос. Подобные показатели о травмах среди жителей Петербурга стали прямым следствием бездействия Смольного и губернатора города Александра Беглова в решении проблемы с уборкой снега и гололеда на улице города.
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу
Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма
Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.
Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ
Попытка Александра Беглова пропиариться на тебе блокады Ленинграда вызвала гнев у жительницы Санкт-Петербурга, дочери блокадницы Любови Клейман.
Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб
"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба.