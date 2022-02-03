Исторический центр Петербурга опасен из-за сосулек-убийц

В Смольном до сих пор не решили проблему снежного коллапса. В дополнение к нему сосульки на крышах домов создают опасную ситуацию для жизни петербуржцев. 3 февраля очевидцы опубликовали в ТГ-канале "Площадь Восстания" фотографии, на которых отчетливо видно, как застывшая наледь на одном из домов исторического центра Северной столицы заполнила всю крышу.
Жители Петербурга иронично добавляют, что "сосульки-убийцы" довольно органично вписываются в архитектуру здания, построенного в необарочном стиле. Но проходить под ними довольно опасно для жизни и здоровья.
На данный момент подведомственные Смольному коммунальные службы свою работу не выполняют. А губернатор Петербурга Александр Беглов не в силах организовать работу по уборке улиц и крыш домов от льда и снега.
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