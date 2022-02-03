Утро 3 февраля "порадовало" петербуржцев неубранным снегом на дорогах и тротуарах

Недоброе февральское утро в Санкт-Петербурге началось для горожан с борьбы со снежными сугробами во дворах, а продолжилось многочасовыми пробками в городе.
Коммунальные службы Северной столицы, по всей видимости, не намерены своевременно реагировать на осадки. В результате чего все горожане должны мучиться и, сломя голову, бежать на работу, пытаясь не опоздать.
Примечательно, что некую видимость уборки города Александр Беглов все же пытается создать. На интерактивной карте видно, что в Центральном районе сосредоточилось небольшое количество спецтехники, чего нельзя сказать о спальных районах Северной столицы, которые были брошены на произвол судьбы. Отдельно стоит отметить Калининский район и Стрельну.
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