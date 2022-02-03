Маленький ребенок чуть не попал под машину из-за наледи на улице Русановской

На мосту через реку Утку в Невском районе Санкт-Петербурга маленький ребенок поскользнулся на неочищенном тротуаре и упал прямо под колеса проезжающего автомобиля.
Во время произошедшего инцидента водитель смог вовремя среагировать и вывернуть руль в другую сторону. Однако столкновения со встречной машиной ему не удалось избежать.
Местные жители рассказали, что вот уже семь лет не могут дождаться ремонта и расширения пешеходных зон. А из-за плохой работы коммунальных служб весь тротуар покрыт наледью, которая чуть не лишила жизни маленького ребенка.
По словам петербуржцев, Комблаг регулярно отчитывается об убранных территориях. Однако по факту все тротуары завалены снегом и льдом. Жильцы близлежащих домов заявили, что за эту зиму ни разу не видели на улице Русановской снегоуборочную технику или дворников.
Это в очередной раз подтверждает, что администрация губернатора Александра Беглова не способна организовать эффективную и оперативную работу коммунальных служб.
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