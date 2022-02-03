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ФКР не готов к ремонту многоквартирных домов Петербурга
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  • Опубликована сегодня в 21:56

ФКР не готов к ремонту многоквартирных домов Петербурга

Жилищный комитет администрации Беглова принял краткосрочный план капремонта многоквартирных домов (МКД) на 2022 год. Финансирование ремонтных работ планируется в сумме 19,7 млрд рублей. Из них 16,7 млрд — это сборы с жителей, направляемые в "Фонд капитального ремонта" (ФКР). Субсидия Смольного для ФКР составила 3 млрд. Ремонтные работы собираются провести в 2164 домах.

Однако планы вызывают сомнение в виду предыдущего опыта реализации программ капремонта.

Срыв планов с 2018 по 2020 годы был зафиксирован проверкой Контрольно-счетной палатой (КСП). В ФКР не признавали ее результаты. Как было установлено, фонд тратит далеко не все средства на ремонт, но аккумулирует их, и к началу 2021 года у ФКР скопилось около 5,2 млрд рублей. Руководство фонда размещало деньги в банке под проценты. Дивиденды шли на премии топ-менеджменту фонда. О том, что планы не реализуются, в 2021 году отмечали СМИ. В прессе указывали и на то, что к осеннему периоду объем работ был выполнен лишь на 65%.

Есть претензии к ФКР и у прокуратуры Петербурга. Губернатору Александру Беглову было направлено письмо с критикой работы фонда, а городскому правительству посоветовали реорганизовать фонд. Это касается главным образом отбора подрядчиков. Экс-прокурор Сергей Литвиненко акцентировал внимание главы региона на значительном количестве уголовных дел. Их возбудили как раз против подрядчиков по причине выявленных многочисленных хищений. В 2020 году на фоне расследования хищений уже в самом ФКР с должности директора фонда был уволен Денис Шабуров.

В ноябре прошлого на портале "Наш Петербург" было зафиксировано более 1100 жалоб на состояние крыш. Кровля, фасады, трубы — это только то, что выходит на поверхность.

Еще одним маркером неудовлетворительной работы ФКР стало увольнение руководителя фонда Павла Погребняка. Это произошло на фоне претензий прокуратуры по подготовке города к зимнему периоду. Своей должности лишился и председатель жилищного комитета Виктор Борщев. Однако вряд ли одни только кадровые решения способны навести порядок в работе фонда, и требуется вмешательство правоохранительных структур, чтобы план по капремонту 2022 был исполнен полностью.

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