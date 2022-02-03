Прорыв трубы в Купчино привел к уходу двух авто под асфальт

Несколько авто оказались частично под асфальтом после прорыва трубы на Софийской улице в Санкт-Петербурге.

Движение по улице Олеко Дундича из-за аварии пришлось перекрыть. Выяснилось, что за трубу отвечает частная компания. Сейчас "Водоканал" вместе с ООО "Фрунзенский торговый терминал" исправляет последствия прорыва.

С начала зимы в Петербурге участились прорывы труб. Жители семи районов города 29 января жаловались на прорыв девяти труб. Напомним, что губернатор города Александр Беглов еще осенью заверял, что Петербург готов к зиме.