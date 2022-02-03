Жители Пушкина завалили Беглова жалобами на работу медицины

После волны негатива в свой адрес губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов быстро покинул больницу.
В ходе проверки поликлиник Пушкинского района после сообщений о гигантских очередях, жители Петербурга начали массово жаловаться Беглову на некачественное лечение и долгие часы ожидания приема. Одна из пациенток рассказала, что пришла с температурой 39 она ждала врача, но к ней никто не приехал и ей пришлось самой добираться до больницы.
Выслушав комментарий от петербужанки, Александр Беглов пожелал ей здоровья и поспешил удалится. Судя по всему, губернатор не захотел выполнять свои обязанности, или просто забыл основную цель своего визита в медучреждение.
Напомним, огромные очереди в поликлинниках начали образовываться после того, как глава Комздрава Дмитрий Лисовец сообщил, что "легкие больные" могут сами приходить в поликлиники, а не вызывать врачей на дом. По мнению чиновника, это должно было разгрузить выездных врачей, однако это решение принесло еще большие проблемы.
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