В Петербурге зафиксирован абсолютный антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге усугубляется эпидемиологическая обстановка. За последние сутки выявлено 21234 вновь заболевших. Это на 2000 случаев больше, чем накануне. В городе зафиксирован очередной антирекорд.

Официальные данные представлены на сайте Смольного. Уточняется, что за 24 часа госпитализировано 907 пациентов и зафиксировано 56 летальных исходов. Ситуация в городе остается нестабильной.

По версии СМИ, стремительное распространение штамма "омикрон" может привести к нехватке коечного фонда. Ранее представители прессы предполагали, что администрация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым может искажать статистику заболеваемости COVID-19.