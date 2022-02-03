В Петербурге зафиксирован абсолютный антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге усугубляется эпидемиологическая обстановка. За последние сутки выявлено 21234 вновь заболевших. Это на 2000 случаев больше, чем накануне. В городе зафиксирован очередной антирекорд.
Официальные данные представлены на сайте Смольного. Уточняется, что за 24 часа госпитализировано 907 пациентов и зафиксировано 56 летальных исходов. Ситуация в городе остается нестабильной.
По версии СМИ, стремительное распространение штамма "омикрон" может привести к нехватке коечного фонда. Ранее представители прессы предполагали, что администрация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым может искажать статистику заболеваемости COVID-19.
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу
Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма
Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.
Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб
"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба.
В России собираются упростить продажу рецептурных лекарств с доставкой. Но есть те, кто против
Деятельность интернет-аптек регламентируется правительственными постановлениями. Росздравнадзор выдал более 400 разрешений торговым агрегаторам, повысив доступность лекарственных препаратов для населения.