Дочь блокадницы осудила Беглова за спекуляции на теме ВОВ

Попытка Александра Беглова пропиариться на тебе блокады Ленинграда вызвала гнев у жительницы Санкт-Петербурга, дочери блокадницы Любови Клейман.
Особое отвращение у Любови вызвала идея Беглова подарить главе республики кусочек хлеба, который испекли по тому самому рецепту из блокадного Ленинграда.
"Это уже ниже всяческих допустимых вещей. Лукашенко отлично знает о том, что здесь происходило, и я думаю, что достаточно фотографий того, что здесь происходило, чтобы показать это своим детям", — сказала она.
А пока Беглов пытается пропиариться подобными акциям, блокадникам остается лишь пробираться через горы снега, чтобы добраться в магазин или аптеку. Город никто не чистит, ходить невозможно, резюмировала Клейман.
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