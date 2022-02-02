Вишневский призвал Беглова решать проблему уборки снега в Петербурге, а не "прятаться" за формальностями

Власти Санкт-Петербурга не хотят решать проблемы города, при этом все предложения о выделении дополнительных средств оборачиваются отказом. Об этом заявил депутат ЗакСа Северной столицы Борис Вишневский.
Недавно комитет по благоустройству города получил официальный запрос об увеличении финансирования на уборку улиц. Однако ведомство заявило, что выделение средств якобы невозможно из-за действующей процедуры заключения государственных контрактов. Такая "отписка", по мнению депутата, является попыткой спрятаться за формальностями, в то время как необходимо решать реальные проблемы.
"К сожалению, мы видим, что лучше особо не становится. Часть заторов, конечно, подчистили, выгнали кого было можно, но серьёзные меры так и не приняты", — добавил Вишневский.
Депутат также напомнил, что губернатор города Александр Беглов утверждает, что финансирования на уборку улиц хватает. При этом заявления ряда других официальных лиц говорят об обратном — средств не хватает приблизительно на 30%.
Петербург погряз в снегу еще в конце ноября. С этого времени прошло два месяца, а проблема не сдвинулась, а только усугубилась температурными перепадами. Так, если в начале сезона петербуржцам угрожала только снежная пороша, то к февралю дороги покрылись несколько раз замерзшим и растаявшим льдом.
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