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Огромные очереди пациентов в поликлиниках Петербурга вызваны
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  • Опубликована сегодня в 21:33

Огромные очереди пациентов в поликлиниках Петербурга вызваны "бумажной волокитой"

Депутат МО Правобережный Невского района Петербурга Светлана Дмитриева крайне негативно охарактеризовала неблагоприятную ситуацию, сложившуюся в Петербурге в сфере здравоохранения безобразие.

Дмитриева напомнила, что многие горожане элементарно не могут преодолеть многочисленные препоны и добраться до врача. Даже дозвониться порой и то целая проблема. Депутат объясняет такую ситуацию бюрократическими проволочками и бумажной волокитой.

Депутат считает необходимым разработать модель, упрощающую доступ больных к медикам. Также она возмутилась фиксацией всего внимания только на коронавирусе. При том что остальные болезни никуда не делись и по-прежнему требуют внимания.

СМИ не раз упоминали, что в Петербурге случился "амбулаторный" коллапс, вызванный очередной волной коронавируса. Больные по три дня и больше не могут попасть к докторам. Многие считают виновным в происходящем губернатора Александра Беглова и непоследовательную систему запретов Смольного.

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