Клуб моряков в Петербурге ушел под воду из-за бездействия властей

Однажды здание клуба ветеранов уже ремонтировалось. Это получилось сделать за счет пожертвований, но здание вновь пострадало из-за халатности чиновников.
Очередной пробой водопроводной трубы произошел на Васильевском острове. Течь обнаружена в подвале жилого дома на 5-й линии. В этом же здании располагается клуб-моряков подводников, который недавно ремонтировался по этой же причине.
"Нас снова топит, вспучиваются новые полы, которые буквально три недели назад положили после последней аварии. Готовимся к эвакуации клуба", — рассказал председатель клуба Игорь Курдин.
Это уже не в первый раз, когда клуб сталкивается лоб в лоб с проблемой прорыва трубы. За месяц до очередного инцидента Курдин написал несколько жалоб чиновникам. На что в Смольном ответили, что жалоба принята, но чиновники не желают с ней ничего делать.
Коммунальное предприятие "Теплосеть" отмечает, что неисправная труба не находится на их балансе. Так что ремонтировать ее они не обязаны. А в Смольном заявили, что она вовсе "бесхозная" и никому не принадлежит. Обращение напрямую к губернатору также не дало никакого результата. Александр Беглов в своем репертуаре отмахнулся от проблемы.
Ветераны клуба снова оказались в затруднительном положении. Во время предыдущего прорыва они смогли восстановить помещение только за счет пожертвований.
"Мы потратили на ремонт больше полмиллиона рублей. Это личные деньги, которые люди присылали нам со всего города, со всей страны, из своих зарплат, пенсий. Военные моряки помогли, неравнодушный бизнес. Все, кроме чиновников, хотя мы у них денег не просили, всего лишь разобраться с этой трубой, кто ей должен заниматься. Клуб не может получить страховку за аварию, чиновники не дают справки. Это замкнутый круг", — добавил председатель клуба.
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