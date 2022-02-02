Клуб моряков в Петербурге ушел под воду из-за бездействия властей

Однажды здание клуба ветеранов уже ремонтировалось. Это получилось сделать за счет пожертвований, но здание вновь пострадало из-за халатности чиновников.

Очередной пробой водопроводной трубы произошел на Васильевском острове. Течь обнаружена в подвале жилого дома на 5-й линии. В этом же здании располагается клуб-моряков подводников, который недавно ремонтировался по этой же причине.

"Нас снова топит, вспучиваются новые полы, которые буквально три недели назад положили после последней аварии. Готовимся к эвакуации клуба", — рассказал председатель клуба Игорь Курдин.

Это уже не в первый раз, когда клуб сталкивается лоб в лоб с проблемой прорыва трубы. За месяц до очередного инцидента Курдин написал несколько жалоб чиновникам. На что в Смольном ответили, что жалоба принята, но чиновники не желают с ней ничего делать.

Коммунальное предприятие "Теплосеть" отмечает, что неисправная труба не находится на их балансе. Так что ремонтировать ее они не обязаны. А в Смольном заявили, что она вовсе "бесхозная" и никому не принадлежит. Обращение напрямую к губернатору также не дало никакого результата. Александр Беглов в своем репертуаре отмахнулся от проблемы.

Ветераны клуба снова оказались в затруднительном положении. Во время предыдущего прорыва они смогли восстановить помещение только за счет пожертвований.