В Санкт-Петербурге на фоне распространения "омикрона" и из-за увеличенной нагрузки на звено здравоохранения многие люди не могут получить медицинскую помощь. Уставшие от проблем петербуржцы уверены, что в многочасовых очередях в поликлиниках виноват губернатор Александр Беглов и его вялая попытка очередной реформы.

Как известно на данный момент, из-за перегруженности горячей линии люди часами пытаются вызвать бригаду медиков, а врачи из поликлиник жалуются на невероятно большое количество вывозов в день. Некоторые заболевшие люди дожидаются визита врача по трое суток. В поликлиниках ситуация не лучше: там в очередях к терапевту скапливается по 20-30 человек, и люди с ОРВИ рискуют в них подцепить коронавирус.

Пятая волна сильнее всего сказалась на здравоохранении Петербурга, что не сходится с недавними заявлениями губернатора Беглова о его повышенной готовности. Ранее было решено увеличить количество бригад скорой помощи в поликлиниках, а также усилить службу 122, но все эти решения не выдержали огромного наплыва заболевших.

Жители Петербурга недовольны невозможностью своевременно получить медицинскую помощь. Люди во всем винят Смольный, однако губернатор Беглов не собирается покидать своего поста. Кроме того, он также намерен довести до конца мусорную реформу, с треском провалившуюся в первые дни после нового года.

Зимний период даже в плане уборки вышел Смольному боком: с ноября 2021 года на улицах из-за снега и гололеда увеличилось число ДТП, втрое выросло число посетителей в травмпунктах. В Смольном признали неэффективность существующей системы снегоуборки. Ранее об этом заявили эксперты, но чиновники игнорировали замечания со стороны.