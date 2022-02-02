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Депутаты ЗакСа указали на наличие
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  • Опубликована сегодня в 16:52

Депутаты ЗакСа указали на наличие "мертвых душ" в штатах управляющих компаний Петербурга

В недавнем радиоэфире "Эха Петербурга" депутат Заксобрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский объяснил нехватку кадров в петербургских управляющих компаниях наличием "мертвых душ". По словам Вишневского, экспертное сообщество еще три года назад указывало на сомнительные цифры, приведенные в бумагах УК, которые никак не вязались с реальным количеством сотрудников в штатах, но Смольный так и не провел своевременную проверку всех данных.

Депутат ЗакСа пояснил, что также три года назад партия "Яблоко" направила правительству Петербурга предложения по оптимизации процесса уборки снега, которые были разработаны совместно с экспертами, чиновниками и общественными деятелями. Предложение также заключалось и в проверке реального штата сотрудников во всех управляющих компаниях Санкт-Петербурга. Однако проверка была произведена только недавно, благодаря чему удалось получить реальные цифры.

Вишневский отметил, что действительно когда-то полученная информация о несуществующих сотрудниках УК подтвердилась. Депутат возмутился, что для выяснения и подтверждения этой проблемы, а также принятия мер, потребовалось три года.

"Повторяю, всё упирается в отсутствие политической воли", — заявил Вишневский.

Ранее губернатор Александр Беглов признал ошибки в организации уборки снега в Петербурге. По его словам, чиновники Смольного готовятся изменить систему.

Напомним, чрезмерно снежный 2019 год в Петербурге тоже пришелся на пору управления регионом Бегловым. Если бы еще тогда Александр Дмитриевич прислушался к экспертному сообществу, пересмотрел свой провальный опыт в уборке города, такого снежного коллапса 2021-2022 не было бы.

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