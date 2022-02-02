"Требование" Беглова уменьшить очереди в поликлиниках невыполнимо в текущих реалиях Петербурга

Поликлиники Петербурга перестали справляться с приемом пациентов из-за образовавшихся очередей. Комитет здравоохранения связал провал в борьбе с медицинским коллапсом с распространением штамма "Омикрон".

Жители Петербурга начали массово жаловаться на затрудненный доступ к медицинским услугам: многим не удается встать на очередь к врачам. Губернатор Александр Беглов поднял эту тему на встрече с членами правительства Северной столицы. Градоначальник потребовал решить проблему очередей, однако оказалось, что оперативное решение этого вопроса невыполнимо.

Глава Комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец отметил, что очереди возникли из-за острой нехватки медперсонала: специалисты начали уходить на больничный из-за роста заражений коронавирусом с приходом штамма "Омикрон".

"К сожалению, в нынешней непростой ситуации этого не избежать. Однако мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы свести неудобства к минимуму", — отметил Лисовец.

Провал борьбы с медицинским коллапсом подчеркнул беспомощность Смольного в попытках сдержать темпы заражений. Северная столица все еще находится в тройке регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, несмотря на ужесточенные меры против COVID-19. Ситуация во многом также оказалась связана с провальной политикой вакцинации, которая снизила темпы в январе: в городе по-прежнему не достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета.