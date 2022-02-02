Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб

"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба. К музейным экспонатам не следует относиться как к сувенирам, подчеркнула она.

Свое возмущение поступком петербургского градоначальника Качалова выразила в эфире "Эха Петербурга". По ее словам, единственный блокадный хлеб был только в Музее истории города. Именно его и преподнес Беглов Лукашенко. Таким образом, больше в Петербурге не осталось блокадного хлеба.

"Когда я это прочитала, у меня мурашки по коже пробежали, потому что делать из блокадного хлеба сувениры — по-моему, это дичь", — заявила Качалова.

Ранее с осуждением поступка губернатора Санкт-Петербурга выступил и общественный деятель Эрнест Макаренко. Указав на его неэтичность, общественник объяснил "дипломатический жест" Беглова как личный пиар.