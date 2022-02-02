Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.02.2022 : 77,1302
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.02.2022 : 86,7869
Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:21

Диана Качалова осудила Беглова за подаренный блокадный хлеб

"Дичь" — так прокомментировала главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова решение губернатора Александра Беглова подарить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко кусок блокадного хлеба. К музейным экспонатам не следует относиться как к сувенирам, подчеркнула она.

Свое возмущение поступком петербургского градоначальника Качалова выразила в эфире "Эха Петербурга". По ее словам, единственный блокадный хлеб был только в Музее истории города. Именно его и преподнес Беглов Лукашенко. Таким образом, больше в Петербурге не осталось блокадного хлеба.

"Когда я это прочитала, у меня мурашки по коже пробежали, потому что делать из блокадного хлеба сувениры — по-моему, это дичь", — заявила Качалова.

Ранее с осуждением поступка губернатора Санкт-Петербурга выступил и общественный деятель Эрнест Макаренко. Указав на его неэтичность, общественник объяснил "дипломатический жест" Беглова как личный пиар.

Мир

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Читать полностью
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.

Читать полностью

Общество

В России собираются упростить продажу рецептурных лекарств с доставкой. Но есть те, кто против

В России собираются упростить продажу рецептурных лекарств с доставкой. Но есть те, кто против

Деятельность интернет-аптек регламентируется правительственными постановлениями. Росздравнадзор выдал более 400 разрешений торговым агрегаторам, повысив доступность лекарственных препаратов для населения.

Читать полностью
Уничтожена вся информация, которая подорвала репутацию клиники

Уничтожена вся информация, которая подорвала репутацию клиники "Медицина 24/7", но все же виновник будет наказан

После последней серии передач шоу Малахова, Cледственный комитет стал интересоваться телеканалом, производившем низкопробный проект.

Читать полностью

Новости