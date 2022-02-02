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Петербуржцы
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  • Опубликована сегодня в 17:13

Петербуржцы "поздравили" Беглова с Днем сурка порцией мемов о неубранном снеге

Жители Санкт-Петербурга иронично поздравили губернатора Александра Беглова с Днем сурка.

Согласно поверью, в этот день необходимо следить за поведением сурков. По тому, как они вылезают из своей норы, можно определить, когда наступит весна.

Петербуржцы "поздравили" Беглова с Днем сурка порцией мемов о неубранном снеге. 10420.jpeg

По мнению горожан, глава Северной столицы, подобно суркам, "прячется в норке" и не желает решать проблемы с очисткой улиц от снега. Кроме того, нерешенной остается проблема с распространением коронавирусной инфекции. Согласно статистическим данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с момента начала пандемии в городе было выявлено 1 057 686 случаев заражения коронавирусом.

"Каждое утро — День сурка. Снег везде, трубы рвутся, статистика по заражениям растет. Пора это заканчивать, согласен", — заявил пользователь социальной сети "ВКонтакте" Ренат.

Петербуржцы "поздравили" Беглова с Днем сурка порцией мемов о неубранном снеге. 10421.jpeg

Губернатор Александр Беглов не сумел подготовить город к наступлению зимы. Горожане столкнулись с возникновением многокилометровых пробок из-за неубранного снега, многочисленными прорывами труб, а также с образовавшейся гололедицей. Кроме того, в начале года была запущена мусорная реформа, вызвавшая мусорный коллапс. Петербуржцы жалуются, что отходы вывозятся не вовремя, а на контейнерных площадках стали появляться крысы.

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