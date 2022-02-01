Беглова обвинили в превращении мусорной реформы в "делянку" для заработка

Начало мусорной реформы превратило рынок ТКО Санкт-Петербурга в "делянку" для заработка. Региональные операторы НЭО обогащаются за счет перевозки и переработки мусора, но доходы не идут на пользу города.

Внедрение мусорной реформы привлекло на рынок ТКО регоператора "Невский экологический оператор" (НЭО), который полностью поглотил рынок обращения отходов в Петербурге. Введенная система превратила сферу в "мусорную делянку", на которой лучше всего зарабатывают перевозчики отходов.

Мусор являются ценным ресурсом, а ТКО Петербурга удается сделать прибыльный бизнес на сортировке отходов. При правлении губернатора Александра Беглова прибыль от деятельности не отражается в городских бюджетах, а также не влияет на качество уборки. Деньги остаются в серой зоне.