Температура чуть ниже нуля стала пределом для новой снегоуборочной техники в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга с критикой встретили попытку местных властей оправдаться за "танцующий трактор" на Васильевском острове, который не может работать в условиях зимы и вхолостую крутит колесами вместо уборки снега. Комитет по благоустройству предпочитает накручивать моточасы вместо должной снегоуборки в городе, что еще раз наглядно показывает принцип работы "снежного картеля" в Северной столице.

На тот самый "танцующий трактор" пожаловалась жительница 6-й линии Васильевского острова в понедельник. Женщина отмечала, что транспорт на протяжении 30 минут вхолостую крутил колесами посреди ночи и издавал серьезный шум. Проблему удалось разрешить лишь по приезде полиции.

На этот счет в Комитете по благоустройству заявили, что причиной "танцев" стала потребность транспорта в прогреве. По словам петербургских чиновников, конструктивная особенность этой машины якобы требует необходимого прогрева трансмиссии, поскольку, если она вдруг встанет, то трактор будет сломан. Однако остается вопросом, для чего команда губернатора Александра Беглова решила чистить город техникой, которая не работает даже при минимально низких температурах.

Ранее делом о "снежном картеле", созданном из подведомственных учреждений городского правительства, уже занималась Федеральная антимонопольная служба. Эксперты сошлись во мнении, что именно с ним связана высокая стоимость и низкое качество содержания территорий.