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Петербуржцы раскритиковали Смольный за выборочную
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  • Опубликована сегодня в 20:03

Петербуржцы раскритиковали Смольный за выборочную "удаленку" в школах

Смольный со 2 февраля распустил старшеклассников на карантин из-за обострения эпидемиологической ситуации. При этом родители жалуются, что образовательный процесс на "удаленке" наладить никто не поспешил.

Вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что итоговое сочинение и региональные олимпиады пройдут очно и по графику. Но ответов на многие важные вопросы чиновник так и не дала. Родители возмущены выборочной "удаленкой", ведь многим детям тяжело учиться самостоятельно.

"Детей дома посадили, а про онлайн-учебу забыли? Чем занимаются учителя во время учебного процесса? Чай, кофе пьют? Или учителя не знают про Skype, Zoom, почему нет онлайн-уроков? Только домашка в электронном журнале, а потом требуют с наших детей каких-то знаний. Натворили дел! Видимо, вам нужно поколение неучей, с ними будет проще бороться", — написала петербурженка на странице вице-губернатора.

Родители обеспокоены, ведь впереди старшеклассников ждет ЕГЭ, а провал важных экзаменов может плохо сказаться на поступлении в вузы. Губернатор Александр Беглов никак не комментирует ситуацию. Он лишь назвал обстановку "сложной, но контролируемой".

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