По сообщению ТАСС, Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга оштрафовала управляющие компании на 60 млн рублей за некачественную уборку снега и наледи. Уточняется, что только за 28 января ГАТИ выписала штрафов на сумму 2,57 млн рублей.
Губернатор Александр Беглов неоднократно упоминал, что вместо предупреждений будет сразу переходить к активным действиям.
"Мы не стучим кулаком по столу, мы штрафуем", — отмечал градоначальник, не отрицая при этом, что денежные взыскания ТСЖ и управляющие компании часто вписывают в коммунальные услуги петербуржцев.
Ранее Беглов дал своим подчиненным поручение пополнить петербургский бюджет на триллион рублей. СМИ предполагают, что выписка штрафов предприятиям и горожанам поможет чиновникам быстрее выполнить поставленную задачу.
Напомним, коммунальные службы Смольного с начала зимы не выполняют свои прямые обязанности. Дороги в Петербурге покрыты снежными заносами и толстым слоем льда. Власти города не смогли должным образом обеспечить безопасность жителей Северной столицы. Пешеходы все чаще обращаются за помощью в травмпункты, а автомобилисты попадают в ДТП.
Наличие организационных проблем с уборкой уже отмечали специалисты. Губернатор Беглов заверил петербуржцев, что начнет реформировать систему. Однако это уже не первая снежная зима в Санкт-Петербурге, когда со стороны Смольного полностью отсутствует контроль за работой коммунальщиков.
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу
Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма
Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.
В России собираются упростить продажу рецептурных лекарств с доставкой. Но есть те, кто против
Деятельность интернет-аптек регламентируется правительственными постановлениями. Росздравнадзор выдал более 400 разрешений торговым агрегаторам, повысив доступность лекарственных препаратов для населения.
Уничтожена вся информация, которая подорвала репутацию клиники "Медицина 24/7", но все же виновник будет наказан
После последней серии передач шоу Малахова, Cледственный комитет стал интересоваться телеканалом, производившем низкопробный проект.