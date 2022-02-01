В Петербурге массово штрафуют коммунальные организации

По сообщению ТАСС, Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга оштрафовала управляющие компании на 60 млн рублей за некачественную уборку снега и наледи. Уточняется, что только за 28 января ГАТИ выписала штрафов на сумму 2,57 млн рублей.

Губернатор Александр Беглов неоднократно упоминал, что вместо предупреждений будет сразу переходить к активным действиям.

"Мы не стучим кулаком по столу, мы штрафуем", — отмечал градоначальник, не отрицая при этом, что денежные взыскания ТСЖ и управляющие компании часто вписывают в коммунальные услуги петербуржцев.

Ранее Беглов дал своим подчиненным поручение пополнить петербургский бюджет на триллион рублей. СМИ предполагают, что выписка штрафов предприятиям и горожанам поможет чиновникам быстрее выполнить поставленную задачу.

Напомним, коммунальные службы Смольного с начала зимы не выполняют свои прямые обязанности. Дороги в Петербурге покрыты снежными заносами и толстым слоем льда. Власти города не смогли должным образом обеспечить безопасность жителей Северной столицы. Пешеходы все чаще обращаются за помощью в травмпункты, а автомобилисты попадают в ДТП.

Наличие организационных проблем с уборкой уже отмечали специалисты. Губернатор Беглов заверил петербуржцев, что начнет реформировать систему. Однако это уже не первая снежная зима в Санкт-Петербурге, когда со стороны Смольного полностью отсутствует контроль за работой коммунальщиков.