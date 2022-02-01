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Петербургские предприниматели потеряют до 50% прибыли из-за новых ковид-ограничений Смольного
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  • Опубликована сегодня в 17:33

Петербургские предприниматели потеряют до 50% прибыли из-за новых ковид-ограничений Смольного

Петербургские бизнесмены и предприниматели прогнозируют снижение выручки более чем на 50% из-за внесения поправок в постановление №121, запрещающее несовершеннолетним посещать общественные места.

Владельцы ресторанов в ходе общения с журналистами "Фонтанки" высказали свои страхи и опасения по поводу введения новых коронавирусных ограничений. Так, владелец сети ресторанов "Теремок" рассказал, что после введения QR-кодов было зафиксировано падение продаж на 20-30%. Запрет на посещения лицам, не достигшим 18-летнего возраста, аквапарков, кинотеатров и других мест массового скопления людей снизил продажи еще на 40%, поскольку основную часть посетителей сети ресторанов составляют семьи с детьми.

Аналогичные тенденции по снижению прибыли отмечают и другие участники рынка. Так, глава ассоциации "Рестоград" Александр Ружинский указал, что от новых коронавирусных ограничений Смольного пострадает в первую очередь сфера быстрого питания, а падение выручки может перевалить за отметку в 50%.

Среди наиболее пострадавших на сегодняшний день можно выделить организаторов детских развлечений — им придется полностью остановить работу. Генеральный директор сети семейных парков активного отдыха "Joki Joya" Александр Марков отдельно подчеркнул, что за период 2020–2021 годов в сумме заведения были закрыты на протяжении 11 месяцев.

Примечательно, что из-за новых ограничений Смольного страдает не только бизнес, но и его работники. Марков подчеркнул, что тысячи людей могут остаться без работы.

"Речь сейчас идет не о прибыли и бизнесе, а о тысячах предприятий Санкт-Петербурга — это десятки тысяч людей — работники и их семьи остаются без работы и средств к существованию", — указал Марков.

Напомним, что ограничительные меры Смольного неоднократно критиковались как со стороны представителей бизнеса, так и обычных жителей Санкт-Петербурга. Многие предприниматели заявляли, что проще закрыть бизнес, чем работать с QR-кодами.

Введением новых ограничений Смольный вызывает все больший негатив. Сложившая ситуация может привести к массовому банкротству предприятий, тем более, что предпосылки к этому имеются — в минувшем 2021 году резко увеличилась закредитованность бизнеса. Все это в совокупности с отсудившем мер поддержки может привести к ликвидации ряда предприятий.

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