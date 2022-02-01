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Беглов показал свое пренебрежение к петербуржцам
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  • Опубликована сегодня в 20:50

Беглов показал свое пренебрежение к петербуржцам "дипломатическим жестом" в Минске

Петербургская делегация, возглавляемая губернатором Александром Бегловым, привезла в Минск артефакты времен блокады. Градоначальник забыл о своем напускном уважении к истории города и решил отдать часть предметов из фонда Музея обороны и блокады.

Такой поступок был задуман как впечатляющий жест, однако для жителей города на Неве он выглядит странно. Реальное отношение Смольного к памяти о блокаде можно проследить по тому, как регулярно сбиваются сроки открытия государственного Музея обороны и блокады Ленинграда.

"Дипломатический жест" Беглова выглядит скорее издевкой над памятью петербуржцев. СМИ рассматривают версию, что градоначальник просто "сбежал" в Минск от недовольных горожан, прихватив с собой артефакт городской истории.

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