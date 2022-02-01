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Команда Беглова не собирается наводить порядок в сфере ЖКХ Петербурга
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  • Опубликована сегодня в 14:12

Команда Беглова не собирается наводить порядок в сфере ЖКХ Петербурга

Чиновники Смольного "самоустранились" от решения проблем в сфере ЖКХ после провала снегоуборочной кампании и "мусорной реформы". 31 января губернатор Александр Беглов отправился в Минск. В Северную столицу он вернется только 2 февраля. Учитывая пришедшие в город циклоны "Мари" и "Надя", за это время ситуация с уборкой снега в мегаполисе значительно ухудшится.

Раньше вице-губернатор Анатолий Повелий, курирующий работу комитета по благоустройству, ушел на больничный. По неподтвержденным данным, неважно себя чувствует и глава Комбалага Василий Пониделко. Фактически чиновники Смольного оставили Петербург без управления в разгар снежного коллапса.

Несмотря на тяжелую ситуацию, Беглов не отказался от рабочей поездки в Беларусь. Эксперты не исключают, что таким образом градоначальник пытается избежать критики и заставить подчиненных исправлять свои управленческие ошибки.

Меж тем синоптики прогнозируют очередное ухудшение погоды и снегопады. Рассчитывать на то, что коммунальщики Смольного успеют к этому подготовиться, не приходится. В городе до сих пор наблюдется дефицит спецтехники и снегоплавильных установок.

Более того, с 1 января 2022 года в Петербурге проводится "мусорная реформа". Смольный назначил ответственным за вывоз мусора "Невского экологического оператора", но тому не хватает мощностей. В результате в последний месяц петербуржцы стали чаще жаловаться не беспорядок во дворах и на контейнерных площадках.

Коммунальных проблем в Петербурге становится все больше, но Смольный под руководством губернатора Александра Беглова не спешит брать на себя ответственность. Уезжая за границу и синхронно уходя на больничный, чиновники демонстрируют равнодушие к состоянию Северной столицы.

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