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Владимир Соловейчик считает, что в Петербурге пора проводить реформу исполнительной власти
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  • Опубликована сегодня в 19:42

Владимир Соловейчик считает, что в Петербурге пора проводить реформу исполнительной власти

Проблемы петербуржцев станут решаться более оперативно, если на смену единоличной власти придет коллегиальное. Такое мнение выразил журналист, политолог Владимир Соловейчик.

Напомним, зимой 2021-2022 годов работа коммунальных служб Санкт-Петербурга и губернатора Александра Беглова стала причиной для злости и критики со стороны горожан. Известно, что коммунальщики оказались не готовы к своевременной уборке снега и вывозу мусора с придомовых территорий, в результате чего у петербуржцев появились серьезные проблемы. Журналист, политолог Владимир Соловейчик убежден, что в Петербурге пора проводить реформу исполнительной власти.

"На смену всевластию одного лица - губернатора, который, как и всякий иной человек, может оказаться не на высоте стоящих перед ним задач, должно прийти коллегиальное руководство в лице городского правительства, ответственное перед депутатами городского Законодательного Собрания, ими назначаемое и - в случае необходимости - ими же смещаемое", - объяснил Соловейчик.

Журналист подчеркнул, что жители города на Неве перестанут зависеть от одного лица, а городские проблемы будут решаться оперативно и намного эффективнее.

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