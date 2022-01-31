"Невозможно терпеть": политолог Иванов раскритиковал Смольный за издевательство над горожанами

Чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов абсолютно не занимаются насущными проблемами Петербурга и своим равнодушием демонстрируют издевательское отношение к горожанам. Об этом заявил политолог Андрей Иванов.

Он констатирует, что ситуация в системе жилищно-коммунального хозяйства настолько стала критической и вышла из-под контроля властей, что ей заинтересовались общественные деятели и политики.

Все они выступают с открытой критикой в адрес Смольного и Беглова, обвиняя их в провале снегоуборочной и мусорной кампаний. Не решая злободневные проблемы, чиновники просто издеваются над петербуржцами, убежден Иванов.

"Снежный коллапс, проблемы с вывозом мусора — это просто издевательство над людьми! Такое невозможно терпеть! Беглов приходил, чтобы провести модернизацию в городе, а стал тем, кто не справляется с обязанностями. Петербург должен стать второй столицей, Беглова для этого поставили губернатором. Но он не справился", — возмущается политолог.

Дошло до того, что проблемы в сфере ЖКХ Петербурга дошли до федерального центра. Народный артист РФ Иван Краско написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину и попросил его помочь в ситуации. Работой Смольного и ответственных ведомств заинтересовались депутаты. В частности, координатор фракции ЛДПР в Петербурге Василий Власов выступил с инициативой изменить систему распределения контрактов на уборку снега управляющим компаниям.