Беглов снова стал "губернатором-мемом" из-за неубранного снега

В Санкт-Петербурге ситуация с уборкой улиц от снега и наледи не решается. Горожане в Сети иронично отметили, что это из-за того, что губернатор Александр Беглов вырос в Баку.
Пользователи социальных сетей нашли ответ на вопрос, который мучает петербуржцев уже второй месяц: почему дороги не убирают? Люди считают, что Беглов не дает распоряжения убирать улицы, так как уверен, "что снег сам растает". Губернатор не раз отмечал, что вырос в городе с теплым климатом, который сильно отличается от петербургского.
"Беглов уверен, что мы живем на юге и искренне недоумевает, почему снег не исчезает сам по себе", — шутят пользователи.
Петербуржцы уже не раз подавали жалобы и писали открытые обращения в адрес президента РФ. Однако в Смольном отвечают, что уборка не производится должных образом из-за перепадов температуры и нехватки дворников. Несмотря на это глава Комблага Василий Пониделко пообещал, что снег уберут до 31 января. Чиновник также уточнил, что данные проблемы возникли из-за недостаточного финансирования.
Отметим, что Александр Беглов не раз комментировал сложившеюся ситуацию, но конкретных действий предпринято не было.
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