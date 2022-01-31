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Беглов снова стал
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  • Опубликована сегодня в 13:43

Беглов снова стал "губернатором-мемом" из-за неубранного снега

В Санкт-Петербурге ситуация с уборкой улиц от снега и наледи не решается. Горожане в Сети иронично отметили, что это из-за того, что губернатор Александр Беглов вырос в Баку.

Пользователи социальных сетей нашли ответ на вопрос, который мучает петербуржцев уже второй месяц: почему дороги не убирают? Люди считают, что Беглов не дает распоряжения убирать улицы, так как уверен, "что снег сам растает". Губернатор не раз отмечал, что вырос в городе с теплым климатом, который сильно отличается от петербургского.

Беглов снова стал "губернатором-мемом" из-за неубранного снега. 10401.jpeg

"Беглов уверен, что мы живем на юге и искренне недоумевает, почему снег не исчезает сам по себе", — шутят пользователи.

Беглов снова стал "губернатором-мемом" из-за неубранного снега. 10402.jpeg

Петербуржцы уже не раз подавали жалобы и писали открытые обращения в адрес президента РФ. Однако в Смольном отвечают, что уборка не производится должных образом из-за перепадов температуры и нехватки дворников. Несмотря на это глава Комблага Василий Пониделко пообещал, что снег уберут до 31 января. Чиновник также уточнил, что данные проблемы возникли из-за недостаточного финансирования.

Отметим, что Александр Беглов не раз комментировал сложившеюся ситуацию, но конкретных действий предпринято не было.

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