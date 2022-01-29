Пониделко списал проблемы с уборкой снега в Петербурге на нехватку финансирования

Глава Комитета по благоустройству Северной столицы Василий Пониделко заявил, что городу не хватает денег для эффективной уборки улиц от снега, а также сообщил о невозможности использования средств для найма дополнительных работников.
Пониделко рассказал, что на данный момент Петербург столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, которые не дают Смольному организовать своевременную и качественную уборку улиц от снежных завалов и наледи.
Одной из причин этого он назвал систему государственных контрактов, которая продолжает действовать в Северной столице. Из-за нее город не может использовать средства из Резервного фонда, чтобы нанять дополнительные кадры для уборки.
Чиновник заявил, что денег на проведение полноценной снегоуборочной кампании также не хватает из-за неполного бюджетного финансирования в прошлом году. На это Пониделко указал в ответе парламентарию Борису Вишневскому о процессе уборки тротуаров самых "сложных" улиц Северной столицы.
Напомним, что в минувшую среду, 26 января, во время "Часа правительства" парламентариям сообщили, что объемы финансирования, по мнению губернатора Александра Беглова, являются достаточными для качественной уборки. Однако информация Пониделко идет в разрез с позицией градоначальника, что в очередной раз заставляет сомневаться в достоверности предоставляемых Смольным данных.
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