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Пониделко списал проблемы с уборкой снега в Петербурге на нехватку финансирования
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  • Опубликована сегодня в 21:44

Пониделко списал проблемы с уборкой снега в Петербурге на нехватку финансирования

Глава Комитета по благоустройству Северной столицы Василий Пониделко заявил, что городу не хватает денег для эффективной уборки улиц от снега, а также сообщил о невозможности использования средств для найма дополнительных работников.

Пониделко рассказал, что на данный момент Петербург столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, которые не дают Смольному организовать своевременную и качественную уборку улиц от снежных завалов и наледи.

Одной из причин этого он назвал систему государственных контрактов, которая продолжает действовать в Северной столице. Из-за нее город не может использовать средства из Резервного фонда, чтобы нанять дополнительные кадры для уборки.

Чиновник заявил, что денег на проведение полноценной снегоуборочной кампании также не хватает из-за неполного бюджетного финансирования в прошлом году. На это Пониделко указал в ответе парламентарию Борису Вишневскому о процессе уборки тротуаров самых "сложных" улиц Северной столицы.

Напомним, что в минувшую среду, 26 января, во время "Часа правительства" парламентариям сообщили, что объемы финансирования, по мнению губернатора Александра Беглова, являются достаточными для качественной уборки. Однако информация Пониделко идет в разрез с позицией градоначальника, что в очередной раз заставляет сомневаться в достоверности предоставляемых Смольным данных.

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