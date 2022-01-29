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С прошлой зимы количество пострадавших от наледи петербуржцев выросло в два раза
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  • Опубликована сегодня в 13:33

С прошлой зимы количество пострадавших от наледи петербуржцев выросло в два раза

Жертв сосулек и скользких тротуаров среди петербуржцев этой зимой уже вдвое больше, чем прошлой. Данные предоставил "Форпост. Северо-Запад" со ссылкой на информацию от петербургских медучреждений.

С начала зимы и по 19 января текущего года в Елизаветинскую больницу поступило больше трех тысяч травмированных.

Треть поступивших пострадали именно от падения на скользких тротуарах. В прошлом году за тот же период насчитано 636 аналогичных случаев, а за весь зимний период — 1083. 2022 год уже опережает по статистике травм предшествующий 2021-й.

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе пришлось открыть третье травматологическое отделение и увеличить вдвое коечный фонд — до 120 коек. В декабре два отделения приняли 100 человек, январь приводит в приёмный покой до 50 жертв гололеда каждый день.

В Мариинскую больницу с 10 по 21 января 2022 года обратились 872 пациента, госпитализировано 157. Пострадали от гололеда 283 человека, из которых 42 госпитализированы.

Не так давно вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий говорил, что губернатор Александр Беглов считает трудности с расчисткой улиц личным горем. Критику Смольного за неубранный город при этом Повелий назвал "нагнанной истерией", на которую бессмысленно обращать внимание.

Текущая зима в Петербурге началась с циклонов и обильных снегопадов. Коммунальщики не подготовились к зимнему сезону и оказались безоружны перед обильными осадками. Смена погоды превратила выпавший снег в сплошной лед, ходить по которому опасно и трудно.

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