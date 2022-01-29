Лидера "барного сопротивления" поместили под стражу

Петербургский бизнесмен Александр Коновалов, инициатор акции по отказу от проверки QR-кодов, был задержан правоохранительными органами. Суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта. Адвокаты Коновалова заявили, что обжалуют данное решение судебной инстанции.
Следственные органы вменяют бизнесмену посредничество в передаче взятки. Якобы в сентябре 2021 года Александр Коновалов передал сотрудникам полиции 50 тыс. рублей от лица управляющей одного из петербургских кафе. Предприниматель не признает вину и призывает своих соратников продолжать сопротивление системе QR-кодов, введенной Смольным в рамках антиковидных ограничений.
Ранее Коновалов неоднократно подвергал критике антикоронавирусную политику губернатора Александра Беглова, направленную, по его мнению, на уничтожение малого и среднего бизнеса, а не на борьбу с пандемией.
Коновалов первым из бизнесменов призвал к бойкоту системы QR-кодов. Его протест поддержали более 170 заведений общепита, магазинов, арт-пространств и фитнес-центров Северной столицы.
По мнению экспертов, задержание ресторатора связано с тем, что его движение по сопротивлению QR-кодам вызвало большой общественный резонанс и стало очень мешать чиновникам Смольного, поэтому с предпринимателем и решили «свести счеты».
Ранее Коновалов заявлял, что не боится преследования со стороны Смольного, и называл себя политическим противником губернатора Александра Беглова.
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