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Вместо решения проблем с мусором губернатор Петербурга решил воевать со Шнуровым
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  • Опубликована сегодня в 14:00

Вместо решения проблем с мусором губернатор Петербурга решил воевать со Шнуровым

Санкт-Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало материал, в котором журналисты заявили, что для съемок клипа Сергея Шнурова "Пока так", помимо реальных пакетов с мусором, использовался реквизит, привезенный на съемочную площадку.

"Постановщикам явно не хватило "родного" мусора во дворе на Ефимова. Привезли еще", — написали журналисты.

Вместо решения проблем с мусором губернатор Петербурга решил воевать со Шнуровым. 10390.png

При этом на опубликованных кадрах заметно: несмотря на "сенсационное заявление", на площадке для сбора мусора и без того было достаточно отходов. Эксперты считают, что "обличение" Шнурова было заказано чиновниками Смольного и губернатором Александром Бегловым. Петербургские власти решили вести войну с музыкантом вместо того, чтобы решать реальные проблемы с уборкой мусора.

Читатели "Фонтанки" раскритиковали материал, отметив, что для съемок клипов всегда используется реквизит, и его наличие не отменяет того факта, что проблема с вывозом мусора в городе действительно существует.

Отметим, ранее в Смольном выбрали стратегию травли музыканта. Сначала Шнурова обвинили в том, что песня является политическим заказом. Позднее в лояльных властям СМИ появился тезис о том, что в песнях про Петербург нельзя использовать ненормативную лексику.

Приближенные к губернатору источники утверждают, что клип лидера группы "Ленинград" сильно задел градоначальника. После выхода видео в городе началась масштабная уборка мусора, прозванная в народе "шнуровкой". Сам музыкант ответил на критику в свой адрес вторым музыкальным клипом, в котором иронично "покаялся" перед властями, взяв вину за мусор в городе на себя.

Отметим, что по данным с сайта "Российского экологического оператора", 95% всех жалоб на вывоз мусора, поступивших с 10 по 16 января, были направлены петербуржцами. Недовольство жителей города лишний раз показывает, что в Смольном не могут решить актуальные проблемы Северной столицы, предпочитая вести информационную войну.

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