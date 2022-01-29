Беглов оставляет Петербург наедине с мусорным и снежным коллапсом

Петербургский губернатор Александр Беглов планирует визит в Белоруссию с 31 января по 2 февраля. При этом город фактически останется без управления в сфере ЖКХ, поскольку профильные чиновники Анатолий Повелий и Василий Пониделко находятся на больничном. Фактически, в городе одновременно будут отсутствовать и губернатор, и его замы-управленцы из Смольного.
Напомним, что ситуация с уборкой Петербурга от снега и мусора остается плачевной. Метеорологи предсказывают, что в ночь на 30 января новые циклоны "Мари" и "Надя" принесут в город еще больше осадков. На сегодняшний день коммунальщики не справляются с расчисткой города от снега из-за острой нехватки снегоуборочных машин и снегоплавильных установок.
"Мусорная реформа", стартовавшая в Северной столице в начале этого года, также наложила свой отпечаток на облик города. Жители Петербурга жалуются на переполненные мусорные баки и несвоевременный вывоз отходов.
Отметим, что поездка Александра Беглова в Белоруссию является наглядным примером попытки чиновника "самоустраниться" от решения городских проблем. При этом в Петербурге не решаются системные проблемы в секторе благоустройства.
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