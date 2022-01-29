Мундеп Бархатова объяснила неспособность муниципалитетов справиться со "снежной проблемой"

Муниципальный депутат МО "Смольнинское" Елена Бархатова считает, что городским властям безразлична проблема снега и наледи, актуальная для Петербурга в зимние месяцы.

Северная столица с первых дней зимы утопает в снегу, который очередная оттепель превращает в скользкий лёд — по нему невозможно передвигаться ни пешком, ни на машине. Нечищеные кровли домов тоже представляют опасность — с высоты на пешеходов падают крупные куски наледи. Количество пострадавших от "сосулек-убийц" и падений на тротуарах исчисляется десятками.

Елена Бархатова причину такой сложной ситуации видит в том, что все контракты по расчистке городских улиц и крыш сосредоточены в руках городских властей. Тогда как муниципалитеты никак не могут повлиять на происходящее. А те, в чьих руках реальные возможности, ничего не делают. Налоги и коммунальные платежи ложатся на всех горожан, а чистят только центральные улицы.

В последние месяцы жители города и эксперты подвергают критике петербургские коммунальные службы и команду губернатора Александра Беглова. В декабре петербуржцы предлагали ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы обезопасить горожан, но Смольный инициативу проигнорировал.

Главной причиной создавшегося положения в Северной столице эксперты называют плохую техническую оснащённость города. Недостаточно техники, рабочих рук и снегоплавильных установок. Город засыпает новым снегом поверх неубранного старого. Взять ситуацию в свои руки Беглов и его подчинённые до сих пор не смогли.