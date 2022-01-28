Подтасовка фактов не помогла Смольному оправдаться за мусорный завал во дворе на Ефимова

"Бекстейдж" съемок клипа Сергея Шнурова на песню "Пока так" о коммунальной катастрофе в Петербурге попал в Сеть. Авторы публикации хотели разоблачить музыканта в подтасовке фактов, но двор на Ефимова попал в подборку самых грязных точек Северной столицы еще до премьеры скандального ролика.

Подборка видео грязных дворов Петербурга появилась в пабликах еще 14 января, а клип Сергея Шнурова снимали на следующий день — 15 января. Вечером этого же дня состоялась премьера ролика.

"Разоблачающий" Шнурова ролик опубликовала редакция "Фонтанки". Скорее всего, скандальные кадры стали работой Смольного под руководством губернатора Александра Беглова. Команда градоначальника, видимо, решила обелить его репутацию после волны критики, связанной с некачественной уборкой снега в Северной столице. Петербуржцы сообщают, что мусорная площадка на Ефимова и сегодня выглядит не лучшим образом.