Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.01.2022 : 78,9437
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.01.2022 : 89,1511
Ходить по улицам из-за снега и наледи практически невозможно – петербуржцы
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:22

Ходить по улицам из-за снега и наледи практически невозможно – петербуржцы

В Петербург снова пришли снегопады. Последствия двухдневных метелей коммунальщики не убирают. Такая ситуация в городе наблюдается с конца ноября.

Уже несколько месяцев чиновники Комитета по благоустройству не могут организовать работу коммунальных служб. Как итог — снежные кучи, наледь, сосульки. Горожане регулярно получают травмы из-за падений.

Люди отправляют фото неубранного снега и гололеда с просьбой решить эту проблему. Уже второй месяц на городском портале "Наш Санкт-Петербург" появляются новые жалобы и фотографии, но результата нет.

Ходить по улицам из-за снега и наледи практически невозможно – петербуржцы. 10385.jpeg

"Снег не убирается, лед не скалывается и посыпается. Старики ходят, рискуя своей жизнью! Да и не только старики", — пожаловалась жительница Калининского района.

Она рассказала, что дорога до магазина не почищена. По ее словам, снег там не убирали с начала зимы.

Ходить по улицам из-за снега и наледи практически невозможно – петербуржцы. 10386.jpeg

Пожаловалась на ситуацию и жительница поселка Парголово по имени Лилиана. Она мать маленького ребенка и с трудом ходит по снежным завалам с коляской.

Ходить по улицам из-за снега и наледи практически невозможно – петербуржцы. 10387.jpeg

Петербуржцы жалуются не только на городские порталы, но и в Комитет по благоустройству, и лично губернатору Александру Беглову, но тщетно.

Ранее политолог Борис Григорьев обвинил градоначальника в неналаженной коммуникации с горожанами. По его мнению, это стало причиной социальной напряженности и провалов Смольного.

Мир

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Читать полностью
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.

Читать полностью

Общество

В России собираются упростить продажу рецептурных лекарств с доставкой. Но есть те, кто против

В России собираются упростить продажу рецептурных лекарств с доставкой. Но есть те, кто против

Деятельность интернет-аптек регламентируется правительственными постановлениями. Росздравнадзор выдал более 400 разрешений торговым агрегаторам, повысив доступность лекарственных препаратов для населения.

Читать полностью
Уничтожена вся информация, которая подорвала репутацию клиники

Уничтожена вся информация, которая подорвала репутацию клиники "Медицина 24/7", но все же виновник будет наказан

После последней серии передач шоу Малахова, Cледственный комитет стал интересоваться телеканалом, производившем низкопробный проект.

Читать полностью

Новости