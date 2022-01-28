Ходить по улицам из-за снега и наледи практически невозможно – петербуржцы

В Петербург снова пришли снегопады. Последствия двухдневных метелей коммунальщики не убирают. Такая ситуация в городе наблюдается с конца ноября.

Уже несколько месяцев чиновники Комитета по благоустройству не могут организовать работу коммунальных служб. Как итог — снежные кучи, наледь, сосульки. Горожане регулярно получают травмы из-за падений.

Люди отправляют фото неубранного снега и гололеда с просьбой решить эту проблему. Уже второй месяц на городском портале "Наш Санкт-Петербург" появляются новые жалобы и фотографии, но результата нет.

"Снег не убирается, лед не скалывается и посыпается. Старики ходят, рискуя своей жизнью! Да и не только старики", — пожаловалась жительница Калининского района.

Она рассказала, что дорога до магазина не почищена. По ее словам, снег там не убирали с начала зимы.

Пожаловалась на ситуацию и жительница поселка Парголово по имени Лилиана. Она мать маленького ребенка и с трудом ходит по снежным завалам с коляской.

Петербуржцы жалуются не только на городские порталы, но и в Комитет по благоустройству, и лично губернатору Александру Беглову, но тщетно.

Ранее политолог Борис Григорьев обвинил градоначальника в неналаженной коммуникации с горожанами. По его мнению, это стало причиной социальной напряженности и провалов Смольного.