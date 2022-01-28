В России собираются упростить продажу рецептурных лекарств с доставкой. Но есть те, кто против

Деятельность интернет-аптек регламентируется правительственными постановлениями. Росздравнадзор выдал более 400 разрешений торговым агрегаторам, повысив доступность лекарственных препаратов для населения.

За первые шесть месяцев прошлого года россияне закупили лекарств на 89 миллиардов рублей. Число онлайн-продаж продолжает расти, так как люди стали больше болеть. Доступность цифровых услуг позволяет оплачивать и бронировать медикаменты не выходя из дома.

Однако система доставки рецептурных лекарств имеет множество недоработок. Гражданин может их приобрести только в аптеке, что далеко не соответствует программе защиты здоровья людей в период пандемии.

Даже при наличии препарата нет гарантии, что он имеется в ближайшей аптеке. За некоторыми позициями приходится ехать на другой конец города, а иногда и в другой населенный пункт.

Российские парламентарии и чиновники не готовы упростить правовой режим дистанционной розничной торговли рецептурными лекарствами, несмотря на готовность законопроекта.

Весной прошлого года правительство разрешило онлайн продажу безрецептурных препаратов гражданам через несетевые аптеки и маркетплейсы.

Складывается понимание, что законопроект "О рецептурных лекарствах" кто-то тормозит.

В частности Российская ассоциация аптечных сетей критикует данный закон. Далеко не все крупные сети готовы делиться доходами с одиночными аптеками. Они, как правило "накручивают" цену на товары в несколько раз. В ассоциации не согласны и с тем, что онлайн-продажа лекарств даже при наличии рецепта упрощает всю процедуру, — сообщает Независимая газета.

Практика продажи лекарств через интернет активно применяется на Западе. Граждане зарубежных государств имеют доступ к трансграничным заказам.

В период пандемии такие услуги должны быть доступны и в России. Это спасло бы многие жизни. Однако бизнес аптечных сетей не готов идти на встречу, несмотря на наличие всех технических возможностей.